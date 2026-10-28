Erste Schätzungen: Clavister mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clavister stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Clavister für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 SEK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Clavister in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 75,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 50,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,075 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 333,7 Millionen SEK, gegenüber 219,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch