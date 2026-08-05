Clavister Aktie 21960806 / SE0005308558
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Clavister legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clavister veröffentlicht voraussichtlich am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 76,0 Millionen SEK – ein Plus von 38,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clavister 54,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,020 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 325,7 Millionen SEK, gegenüber 219,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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