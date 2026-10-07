Erste Schätzungen: Civista Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Civista Bancshares wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 24,80 Prozent auf 48,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Civista Bancshares noch 64,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 255,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch