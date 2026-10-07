Civista Bancshares Aktie 28073057 / US1788671071
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Civista Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Civista Bancshares wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 24,80 Prozent auf 48,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Civista Bancshares noch 64,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 255,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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