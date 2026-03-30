Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 -0.6%  SPI 17’552 -0.6%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’301 -1.4%  Euro 0.9191 0.3%  EStoxx50 5’506 -1.1%  Gold 4’508 2.2%  Bitcoin 52’695 -3.6%  Dollar 0.7985 0.5%  Öl 112.6 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: JPMorgan Chase stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: Johnson Johnson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Börsenanfänger aufgepasst: Diese Strategie ist laut einer Expertin nicht zu empfehlen
HIAG-Aktie: Ankeraktionäre verkaufen Aktien im Millionenwert an Investoren
Suche...

Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsausblick 30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citigroup legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.

Citigroup
86.18 CHF -2.99%
Kaufen Verkaufen

Citigroup äussert sich voraussichtlich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,59 USD je Aktie gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Citigroup mit einem Umsatz von insgesamt 23,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 44,27 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 90,94 Milliarden USD, gegenüber 169,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Citigroup Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?