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Erwartungen der Analysten 28.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Citigroup gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Citigroup gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Citigroup öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.

Citigroup
110.61 CHF 1.79%
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Citigroup präsentiert in der voraussichtlich am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,67 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,86 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 45,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,19 USD aus. Im Vorjahr waren 6,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 95,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 169,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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