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Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cincinnati Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cincinnati Financial
136.03 CHF 0.77%
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Cincinnati Financial lässt sich voraussichtlich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cincinnati Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cincinnati Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 7,11 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 29,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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