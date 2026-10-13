Churchill Downs Aktie 917716 / US1714841087
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Churchill Downs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Churchill Downs wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Churchill Downs 0,540 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Churchill Downs 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 699,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Churchill Downs 683,0 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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