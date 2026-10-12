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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chugai Pharmaceutical
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Chugai Pharmaceutical gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 74,98 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 67,57 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,08 Prozent auf 343,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical noch 333,18 Milliarden JPY umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 306,29 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 263,73 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.378,20 Milliarden JPY, gegenüber 1.257,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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