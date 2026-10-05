Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chubb verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chubb wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 USD je Aktie erzielt worden.
Chubb soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 27,78 USD je Aktie, gegenüber 25,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 59,34 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 59,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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