Chongqing Rural Commercial Bank Aktie 49986113 / CNE100003NZ9
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chongqing Rural Commercial Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chongqing Rural Commercial Bank wird voraussichtlich am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass Chongqing Rural Commercial Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,06 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 38,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,18 Milliarden CNY in den Büchern standen.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,59 Milliarden CNY, gegenüber 51,10 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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