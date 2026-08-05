Erste Schätzungen: Chongqing Brewery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chongqing Brewery wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Chongqing Brewery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Chongqing Brewery nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 4,45 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,48 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 CNY je Aktie, gegenüber 2,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 14,82 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 13,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch