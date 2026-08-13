China Vanke Aktie 24620337 / CNE100001SR9
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Vanke mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China Vanke wird voraussichtlich am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,209 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,81 Prozent erhöht. Damals waren -0,520 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll China Vanke 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 29,00 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Vanke 73,65 Milliarden HKD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,949 HKD im Vergleich zu -8,070 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 198,98 Milliarden HKD, gegenüber 255,48 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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