Erste Schätzungen: China Telecom A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Telecom A äussert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass China Telecom A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 122,35 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,360 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 517,38 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 523,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch