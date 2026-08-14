China State Construction Engineering a Aktie 10362481 / CNE100000F46
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China State Construction Engineering A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China State Construction Engineering A wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY gegenüber 0,370 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 525,32 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552,97 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,933 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2.140,22 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2.079,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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