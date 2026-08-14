China Southern Airlines Aktie 1638275 / CNE000001FG0
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China Southern Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Southern Airlines veröffentlicht voraussichtlich am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Southern Airlines noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 49,02 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,086 CNY, gegenüber 0,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 198,81 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 182,04 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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