Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company stellt voraussichtlich am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,800 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Shenhua Energy Company 0,810 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 101,60 Milliarden CNY für China Shenhua Energy Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,00 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,96 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 393,07 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 319,84 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch