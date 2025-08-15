Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company legt Quartalsergebnis vor

China Shenhua Energy Company wird voraussichtlich am 30.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,431 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,820 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 70,52 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 86,82 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,60 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,41 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 317,09 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 366,87 Milliarden HKD im Vorjahr.

