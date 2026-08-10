China Resources Microelectronics Aktie 52370886 / CNE100003S06
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Resources Microelectronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Resources Microelectronics stellt voraussichtlich am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,256 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Resources Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,34 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,86 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,04 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,06 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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