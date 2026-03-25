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China Railway Tielong Container Logistics Aktie 887525 / CNE000000VW6

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25.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Railway Tielong Container Logistics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Railway Tielong Container Logistics
6.35 CNY 2.75%
Kaufen Verkaufen

China Railway Tielong Container Logistics stellt voraussichtlich am 09.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Tielong Container Logistics noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,05 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 29,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,451 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,39 Milliarden CNY, gegenüber 13,00 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
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Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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