China Railway Tielong Container Logistics Aktie 887525 / CNE000000VW6
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Railway Tielong Container Logistics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China Railway Tielong Container Logistics stellt voraussichtlich am 09.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Tielong Container Logistics noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,05 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 29,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,451 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,39 Milliarden CNY, gegenüber 13,00 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)
Analysen zu China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)
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