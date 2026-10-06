China Mobile Aktie 115487410 / CNE1000055G1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Mobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China Mobile wird sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,31 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 CNY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 247,89 Milliarden CNY – ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Mobile 250,90 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,03 CNY, gegenüber 6,35 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1.043,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.050,19 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu China Mobile Limited Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Mobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: China Mobile veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: China Mobile stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|China Mobile Hosts the 2026 Cooperative Conference on Digital and Intelligent Empowerment for Chinese Enterprises Going Global (EQS Group)
Analysen zu China Mobile Limited Registered Shs -A-
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.