China Merchants Energy Shipping Aktie 2786118 / CNE000001PQ8
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping legt Quartalsergebnis vor
China Merchants Energy Shipping wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,535 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 46,93 Prozent auf 9,88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Energy Shipping noch 6,73 Milliarden CNY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie, gegenüber 0,740 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 41,45 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 28,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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