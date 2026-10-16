China Merchants Bank Aktie 2690650 / CNE1000002M1
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Merchants Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China Merchants Bank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY. Im Vorjahresquartal waren 1,68 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 87,82 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 124,66 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,94 CNY, gegenüber 6,19 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 350,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 525,51 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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