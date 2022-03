Erste Schätzungen: China Merchants Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Merchants Bank wird voraussichtlich am 19.03.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2021 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,918 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Bank 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 78,42 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,96 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,79 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 327,97 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 290,28 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch