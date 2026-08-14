Erste Schätzungen: China Merchants Bank präsentiert Quartalsergebnisse

China Merchants Bank wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,52 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,49 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 85,97 Milliarden CNY gegenüber 122,72 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,95 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,99 CNY im Vergleich zu 5,70 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 348,35 Milliarden CNY, gegenüber 481,68 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch