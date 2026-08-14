Erste Schätzungen: China Merchants Bank präsentiert Quartalsergebnisse

China Merchants Bank lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 HKD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 85,97 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 132,01 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,99 CNY im Vergleich zu 6,19 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 348,35 Milliarden CNY, gegenüber 525,51 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch