China Merchants Bank Aktie 2690650 / CNE1000002M1
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China Merchants Bank präsentiert Quartalsergebnisse
China Merchants Bank lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 HKD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 85,97 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 132,01 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,99 CNY im Vergleich zu 6,19 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 348,35 Milliarden CNY, gegenüber 525,51 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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