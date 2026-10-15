China International Marine Containers Group Aktie 20241935 / CNE100001NN9
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China International Marine Containers Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China International Marine Containers Group öffnet voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,197 CNY gegenüber 0,060 HKD im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,55 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 44,77 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 CNY, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 168,59 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,55 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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