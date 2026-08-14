China International Capital Corporation Aktie 29119647 / CNE100002359
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China International Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China International Capital wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China International Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 HKD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,03 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 10,40 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 CNY, gegenüber 2,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 35,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,35 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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