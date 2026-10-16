China International Capital a Aktie 57637898 / CNE1000048J0
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China International Capital A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China International Capital A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 CNY gegenüber 0,460 CNY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,16 Milliarden CNY gegenüber 12,35 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,04 CNY je Aktie, gegenüber 1,88 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 38,07 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 49,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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