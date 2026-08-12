Erste Schätzungen: China Fiberglass zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Fiberglass wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,63 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei China Fiberglass für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,68 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,45 Milliarden CNY, gegenüber 18,79 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch