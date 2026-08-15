Erste Schätzungen: China Construction Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Construction Bank wird voraussichtlich am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,340 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 211,38 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 382,05 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CNY, gegenüber 1,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 791,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.470,62 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch