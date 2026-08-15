China Construction Bank Corporation Aktie 4769237 / US1689191088
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Construction Bank legt Quartalsergebnis vor
China Construction Bank stellt voraussichtlich am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,914 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,870 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 36,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 3,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 116,65 Milliarden USD, gegenüber 188,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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