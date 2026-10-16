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China Construction Bank a Aktie 3402562 / CNE100000742

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Construction Bank A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Construction Bank a
11.45 CNY 0.44%
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China Construction Bank A äussert sich voraussichtlich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,375 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank A 0,380 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll China Construction Bank A mit einem Umsatz von insgesamt 189,98 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 42,59 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 815,28 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.358,85 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch

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