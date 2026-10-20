Chime Financia a Aktie 145204425 / US16935C1099
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chime Financial A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Chime Financial A gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,094 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Chime Financial A nach den Prognosen von 20 Analysten 701,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 488,8 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,77 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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