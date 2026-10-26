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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chicago Atlantic Real Estate Finance wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,497 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,0 Millionen USD gegenüber 15,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,97 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus. Im Vorjahr waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 58,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 62,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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