Erste Schätzungen: Chiba Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiba Bank stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden.

Chiba Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 634,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,62 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,44 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,73 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch