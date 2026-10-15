Erste Schätzungen: Chevron gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chevron wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD gegenüber 1,82 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Chevron im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,49 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,09 USD, gegenüber 6,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 242,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 184,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch