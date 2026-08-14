Chengdu Xgimi Technology a Aktie 59826497 / CNE100005D76
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A legt Quartalsergebnis vor
Chengdu Xgimi Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,210 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,15 Prozent verringert. Damals waren 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Chengdu Xgimi Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 762,6 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,66 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,13 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,79 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 3,46 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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