Chemed Aktie 1862160 / US16359R1032
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chemed präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Chemed wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chemed im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,46 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,62 Prozent auf 685,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chemed noch 624,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,49 USD, wohingegen im Vorjahr noch 18,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,53 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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