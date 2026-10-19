Erste Schätzungen: Chegg präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chegg wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD. Das entspräche einem Gewinn von 43,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chegg in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 44,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 43,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 77,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,130 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 198,0 Millionen USD, gegenüber 376,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch