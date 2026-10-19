Chegg Aktie 22152564 / US1630921096
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chegg präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chegg wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD. Das entspräche einem Gewinn von 43,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chegg in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 44,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 43,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 77,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,130 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 198,0 Millionen USD, gegenüber 376,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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