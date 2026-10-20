Cheffelo AB Registered Shs Aktie 110623617 / SE0015556873
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cheffelo Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cheffelo Registered präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Cheffelo Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,039 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Cheffelo Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 287,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,01 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,13 SEK je Aktie, gegenüber 4,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,19 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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