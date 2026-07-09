Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Charter A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Charter A veröffentlicht voraussichtlich am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,00 USD aus. Im letzten Jahr hatte Charter A einen Gewinn von 9,18 USD je Aktie eingefahren.
18 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 13,52 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 40,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 36,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 54,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 54,77 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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