Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Charles Schwab gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Charles Schwab öffnet voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,67 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Charles Schwab soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD, gegenüber 4,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 28,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,68 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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