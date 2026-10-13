C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CH Robinson Worldwide lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,75 USD je Aktie gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,91 Milliarden USD gegenüber 4,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,31 USD je Aktie, gegenüber 4,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 18,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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