Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Century Casinos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Century Casinos wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 159,6 Millionen USD gegenüber 153,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,733 USD aus. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 590,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 573,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Century Casinos Inc.
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Century Casinos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Century Casinos Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.