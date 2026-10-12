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Central Bancompany Aktie 1950246 / US1524131000

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Central Bancompany mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Central Bancompany
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Central Bancompany veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,486 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Central Bancompany noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 288,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 306,7 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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