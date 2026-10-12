Central Bancompany Aktie 1950246 / US1524131000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Central Bancompany mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Central Bancompany veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,486 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Central Bancompany noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 288,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 306,7 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Central Bancompany
|
06:21
|Erste Schätzungen: Central Bancompany mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Central Bancompany veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Central Bancompany vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Central Bancompany stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Central Bancompany gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)