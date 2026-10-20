Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Centennial Resource Developement A lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Centennial Resource Developement A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,611 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 33,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Centennial Resource Developement A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,76 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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