Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Centene präsentiert Quartalsergebnisse
Centene wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,096 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -13,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,69 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -13,530 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 196,21 Milliarden USD, gegenüber 194,78 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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