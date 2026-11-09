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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CD Projekt RED mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CD Projekt RED öffnet voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 PLN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,94 PLN erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CD Projekt RED in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 217,5 Millionen PLN im Vergleich zu 349,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,00 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,95 PLN einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 898,3 Millionen PLN aus, nachdem im Vorjahr 867,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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