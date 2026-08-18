CD Projekt RED Aktie 1352109 / PLOPTTC00011
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18.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CD Projekt RED gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CD Projekt RED gibt voraussichtlich am 02.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CD Projekt RED im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,740 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 PLN je Aktie gewesen.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 190,3 Millionen PLN – das würde einem Abschlag von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,80 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,95 PLN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 806,4 Millionen PLN aus im Gegensatz zu 867,0 Millionen PLN Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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