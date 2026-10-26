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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CCL Industries A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CCL Industries A gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,32 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,21 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,97 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,17 Milliarden CAD, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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